Medizin-Campus Bodensee verkleinert CO2-Fußabdruck

Der Medizin-Campus Bodensee verkleinert den CO2-Fußabdruck durch die Reduzierung des Narkosegases „Desfluran“. Die Reduktion von CO 2 zur Verminderung eines den Klimawandel begünstigenden Treibhauseffekt ist zurzeit überall Thema. Aber auch andere Stoffe beeinflussen die schützende Ozonschicht der Erde, zum Beispiel Narkosegase. In der Anästhesie werden diese verwendet, um während einer Operation eine sichere Narkose zu garantieren, aber auch um Atemwegserkrankungen zu behandeln.

Wenn man auf ein anderes Narkosegas umsteigt, dann lassen sich viele Emissionen einsparen: So entspricht die Verwendung des Narkosegases „Desfluran“ an einem normalen Achtstunden-Tag im OP-Saal dem CO 2 -Fußabdruck einer Autofahrt von Friedrichshafen an die Ostsee, während die Verwendung des Narkosegases „Sevofluran“ in diesem Zeitraum nur einer Autofahrt vom Klinikum Friedrichshafen nach Tettnang entspricht.