Am heutigen 31. August findet das letzte Uhldinger Seekonzert unplugged statt. Seit dem 13. Juli hat jeden Mittwoch ein Künstler/eine Künstlerin ihre Songs zum Besten gegeben. Heute Abend ab 19 Uhr singt die Rottweilerin Anni ihre Coversongs, aus denen sie neue Versionen gemacht hat. Das Konzert ist an der Seepromenade in Unteruhldingen. Die örtlichen Vereine sorgen für Getränke und Speisen und das Konzert findet nur bei gutem Wetter statt.