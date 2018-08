Lange Museumsnacht für ausgeschlafene Kulturfreunde

Bereits zum sechsten Mal findet am Freitag (17. August 2018) im Ravensburger Museumsviertel eine „Lange Nacht“ statt. In den vier Häusern wird wieder ein tolles Programm geboten!

Das Museum Humpis-Quartier verzuckert sozusagen diese Nacht. Den Besuchern wird nicht nur die Sonderausstellung „Die Humpis in Avignon – Zucker erobert Europa“ präsentiert. Auch ein waschechter Zuckerbäcker schafft halbstündlich Kunstwerke der süßen Art – Naschen ist ausdrücklich erlaubt!

Im Kunstmuseum können die Nachtschwärmer die „Bildlicht“-Ausstellung von Hermann Waibel bewundern. Außerdem legt ein ganz besonderer DJ ausgefallene Musikplatten auf: Der emeritierte Professor Michael Glasmeier wird vier Stunden lang Barockmusik erklingen lassen. Hierfür dürfen sich die Zuhörer auch gerne eine weiche Unterlage mitbringen oder es sich auf einem der Liegestühle vor Ort bequem machen.

Das Wirtschaftsmuseum lockt mit dem Thema „Kulinarik & Genuss“. Es wird aber auch eine Lichtshow bieten, gegen die so manches Feuerwerk verblasst. „Franky und die Amigos“ werden für Stimmung sorgen. Und in der Ochsenbar werden nicht nur leckere Cocktails gemixt.

Live-Musik (von der Band „Tommy Haug“) und kühle Getränke gibt es auch im Museum Ravensburger. Dazu jede Menge Möglichkeiten zu spielen oder sich über die Herstellung eines Spiels, Puzzles oder eines Buches zu informieren.

Die „Lange Nacht der Museen“ in der Ravensburger Oberstadt beginnt um 19 Uhr und dauert bis Mitternacht. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt’s für 13 Euro, an der Abendkasse kosten die Tickets 17 Euro.