Landesgartenschau Überlingen eröffnet

Natur, Kultur und Spaß für die ganze Familie

Der sechs Hektar große Uferpark bietet neue Seezugänge, Spielbereiche und Gartenkunst. Die Highlights: schwimmende Gärten, die Seebühne und eine wunderschöne Blumenpracht.

Ein coronakonformes Naturerlebnis dank Hygiene-Konzept und elektronischem Ticketsystem – Einlass nur mit negativem Corona-Test*.

Bis 17. Oktober 2021 kann die Landesgartenschau in Überlingen besucht werden.

*Testmöglichkeiten: bei den Bürgerzentren am LGS-Park&Ride in der Nußdorfer Straße, in der Wiestorschule, am Landungsplatz Steg 2A, beim Ticketshop am Bahnhof Therme oder bei dm in Überlingen.