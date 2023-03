Landes-Winterspiele von Special Olympic starten

Heute starten die Landes-Winterspiele von Special Olympics Baden-Württemberg in der Gemeinde Todtnauberg. In verschiedenen Wintersportarten treten Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus ganz Baden-Württemberg noch bis Samstag gegeneinander an.

Unter dem Motto „Gemeinsam Stark“ eröffnete Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann, in Vertretung für Schirmherrin Theresa Schopper, am Abend des 9. März in Todtnauberg die Landes-Winterspiele von Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW) für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Über Rückenwind aus Berlin freut sich Special Olympics BW ganz besonders. SOBW-Präsident Mathias Tröndle hieß die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur bunten Feier im Kurhaus Todtnauberg herzlich willkommen: „Wir erwarten trotz nicht optimaler Wetterbedingungen drei Tage voller sportlicher Erfolge, neuer Freundschaften und toller Begegnungen. Zudem wollen wir den Athletinnen und Athleten zu mehr Sichtbarkeit verhelfen.“

Das olympische Feuer ist nun zum 4. Mal in Todtnauberg angekommen und die Ausrichter Bergwelt Todtnau freuen sich darauf, “gelebte Inklusion im und durch den Sport vor Ort hautnah miterleben zu dürfen“, so Bürgermeister der Stadt Todtnau Andreas Wießner, der gemeinsam mit Ortsvorsteherin Franziska Brünner das Publikum begrüßte.

Erste Klassifizierungswettbewerbe im Ski-Langlauf und Trainingseinheiten im Schneeschuhlauf konnten bereits durchgeführt werden. Dabei ist auch die große Hilfsbereitschaft und Unterstützung vor Ort bemerkenswert. Wer den besonderen SOBW-Spirit erleben möchte ist herzlich willkommen, vorbeizuschauen und die Athletinnen und Athleten anzufeuern.