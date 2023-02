Der Lärmschutzwall an der B33 in Allensbach im Kreis Konstanz soll mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, die den Strombedarf von etwa 600 Haushalten decken soll. Mit den Bauarbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden, damit die Anlage spätestens 2024 in Betrieb gehen kann. Die Idee zum Projekt stammt von der Gemeinde Allensbach, diese ist auch Investor.