Die Stadt Konstanz hat Ende 2022 erstmals die Marke von 87 000 Einwohnerinnen und Einwohnern überschritten. Am 31.12.22 waren 87 355 Menschen mit Hauptwohnsitz in Konstanz gemeldet. Gut die Hälfte aller Zuzüge in die Universitätsstadt werden von der Altersgruppe 18 bis 25 ausgemacht.