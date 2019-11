Die Stimme von Freddie Mercury ist absolut einzigartig. Trotzdem versuchen wir uns immer wieder an der Karaoke-Maschine an seinen Songs. Mit dem Freddie-Meter können Sie jetzt herausfinden, wie viel Prozent Freddie Mercury in Ihnen steckt. Die künstliche Intelligenz zeigt Ihnen sogar an, wie Ihre Tonhöhe, Klangfarbe und Melodie im Vergleich zum Queen-Sänger sind. Viel Spaß beim Ausprobieren!