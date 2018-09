KNSTHNDLSNGN 2018

Seit Jahren klagen viele Einzelhändler über das veränderte Konsumverhalten ihrer Kunden. Wer keine Lust mehr darauf hat durch Fußgängerzonen zu bummeln, der shoppt ganz bequem im Internet – der Paketdienst erledigt den Rest. Die Händler in der Singener Innenstadt haben sich deshalb eine besondere Aktion ausgedacht, um wieder mehr Käufer in die City zu locken: KNSTHNDLSNGN (also „Kunst Handel Singen“) heißt das Projekt, bei dem Künstler in insgesamt 14 Geschäftsräumen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und den Kunden ein echtes Erlebnis bieten. Moderiert und künstlerisch geleitet wird das mehrwöchige Event von Antonio Zecca, dem bekannten und in Singen lebenden Künstler.

Ab dem 13. Oktober verwandelt sich die Innenstadt von Singen in ein großes Kunstatelier. Die Geschäfte in der City werden quasi zu Galerien – die Schaufenster sozusagen zu einem lebendigen Kunstprojekt. Die meist aus der Region stammenden 14 Künstler kreieren in den Läden ihre Werke. Das vorgegebene Thema lautet: „experimentelle Musik & kreativer Einkauf“. Und die Kunden können beim Entstehen live dabei sein!

Um die „KNSTHNDLSNGN“-Aktion noch etwas interessanter zu gestalten, gibt es mit dem „Publikumspreis“ ein attraktives Gewinnspiel. Die Kunden können für „das Kunstschaufenster 2018“ abstimmen – und jeder der mitmacht, kann beispielsweise Shopping- oder Museumsgutscheine gewinnen.

Faszination, Erlebnis, Begeisterung, Überraschung – so lautet das Leitmotiv des Kunstprojektes des Singener Einzelhandels in der Innenstadt. Weitere Infos finden Sie HIER!