Knapp 240 Tonnen Müll

Im vergangenen Jahr 2022 landeten 239,08 Tonnen Müll in städtischen Mülleimern in Weil am Rhein.

Die Statistik und auch die täglichen Rückmeldungen der Mitarbeitenden des Betriebshof machen deutlich, dass der erkennbare Privatmüll, der öffentlich entsorgt wird, deutlich zugenommen hat. 2017 wurde erstmals diese Statistik geführt, da waren es 204,15 Tonnen, 2018 stieg die Müllmenge auf 214,66 Tonnen, 2019 waren es 206,66 Tonnen, 2020 dann 201,51, ehe die Menge wieder sprunghaft anstieg. 2021 landeten 210,82 Tonnen in den städtischen Müllgefäßen und im vergangenen Jahr wurden nochmals 28,26 Tonnen mehr gezählt.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es 360 Müllgefäße, hinzu kommen die Mülleimer an den Schulen und Kindergärten. Besonders „herausstechen“ die Müllgefäße an der Tramhaltestelle bei der Wendeschlaufe, in der 20er-Zone, dem Berliner Platz, im Weilweg, dem Rheinpark, an Spielplätze und beliebten Treffpunkten, wie im Sommer das Stauwehr, die Kandermündung oder die Daur-Hütte.

Sieben Mitarbeitende des Betriebshofs der Stadt Weil am Rhein sind im täglichen Einsatz. Dabei leeren sie nicht nur die Mülleimer, sondern entsorgen auch den herumliegenden Müll auf den Wegen und Plätzen.