Was kann ich für den Klimaschutz tun und was bedeutet der Klimawandel für unsere Erde? Immer mehr Volkshochschule bieten inzwischen einen Kurs mit dem Thema „klimafit!“ an. Die Kurse richten sich unter anderem an Betroffene des Klimawandels, aber auch an Entscheidungsträger und Politiker. Volkshochschulen im ganzen Land bieten die „klimafit“-Kurse mittlerweile an, unter anderem in Konstanz und Bad Säckingen. Alle Infos zu den VHS-Kursen gibt’s hier.