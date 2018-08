An der Bushaltestelle Mühlegg in St. Galler Wohnviertel St. Georgen ist heute Morgen eine Katze in einer Transportbox gefunden worden. Wem das kurzhaarige, schwarz-grau getigerte Tier gehört, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen und hat die Katze in ein Tierheim gebracht.

Wer Angaben zur Besitzerin oder zum Besitzer machen kann, soll sich bitte bei der Stadtpolizei St.Gallen, 071 224 60 00, melden.