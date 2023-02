Am Kassenautomat im Parkhaus Sportpark in Friedrichshafen können jetzt auch Busfahrtickets gezogen werden. Das neue Angebot soll Autofahrer locken, mit dem ÖPNV in die Innenstadt zu fahren. 2019 wurde die Großgarage gegenüber dem Bodensee-Center eröffnet. Nach wie vor bleibt Tag für Tag die Mehrzahl der 420 Stellplätze leer, obwohl sie hier nur halb so teuer sind wie die anderen drei Parkhäuser des Stadtwerks. Mit dem neuen Angebot will man eine größere Auslastung erzielen.