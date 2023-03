„Jobs for Future“-Messe

Die Messe bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich über Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium , Attraktive Stellenangebote, Studienplätze, Praktika und Lehrgänge zu informieren. Über 270 Aussteller aus verschiedenen Branchen sind vom 2. bis zum 4. März in den Messehallen. Interessenten können direkt am Messestand Kontakte knüpfen – ohne Voranmeldung oder Termin. Was muss alles in die Bewerbung? Wie sieht der Arbeitsalltag im Unternehmen aus? Welche Karrierechancen hat man? Fachkräfte und Azubis in spe können im persönlichen Gespräch alle Fragen klären. Oft sind aktuelle Auszubildende am Stand, die auf Augenhöhe aus ihrem Ausbildungsalltag berichten. Angehende Studierende erfahren, welche Inhalte sich hinter einem Studiengang verbergen, was die Zulassungsvoraussetzungen sind und ob man beispielsweise auch ein Semester im Ausland verbringen kann. Schülerinnen und Schüler können an vielen Ständen kleine berufsspezifische Aufgaben erledigen und so Berufe live und hautnah entdecken. Wer seine Fähigkeiten up-to-date halten, sich umschulen oder einen Abschluss nachholen will, findet auf der Jobs for Future zahlreiche Weiterbildungsangebote.

Die Messehallen haben täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.