Ihre Lieblings-Biergärten in unserer Heimat

Wir haben Sie gefragt: Was ist Ihr Lieblingsbiergarten in unserer Heimat. Und das sind die schönsten Geheimtipps unserer Hörer:

Jägermühle in Aach

„Direkt an der Aachquelle, direkt im Grünen. Und auch wirklich ganz romantisch. Und bei einem erfrischenden Bier hat man einen wunderschönen Blick auf die größte Quelle in Deutschland.“

(Isa aus Engen)

Bisonstube Bodenwald

„Direkt auf dem Bodanrück bei Liegeringen, ca. 700 Meter über dem Meeresspiegel gelegen. Es ist ein bisschen rustikaler, mit einer Feuerstelle. Und da gibt es genügend Plätze im Schatten. Direkt neben dran ist sogar ein Bisongehege. Und da genieße ich mein Feierabend-Bier am liebsten – mitten in der Natur – schön ruhig. Und für den kleinen Hunger zwischendurch genehme ich mir schon mal ne leckere Bison Bratwurst. Zum Runterkommen optimal.“

(Radio-Seefunk-Moderator Sven Henrich)

Sandseele Reichenau

„Direkt am See ist dort ein schönen Biergarten mit traumhaftem Ausblick. Wirklich ein wunderschöner Ort für das wohlverdiente Feierabend-Bier. Wer will, kann sicher aber auch was aus der Weinkarte raussuchen – sie haben auch Weine direkt von der Reichenau. Und auch für den kleinen Hunger ist was auf der Speisekarte dabei.“

(Robin aus der Redaktion)

Stärr Schorsch in Fischbach

„Direkt am Wasser gelegen – im Hintergrund sieht man die Berge. Man hat also alles, was die Seele beruhigt – und natürlich auch den Magen. Es gibt gutes Bier, feinen Wein und wenn man dann die leckeren Debreziner im Brötchen gegessen hat, gibt’s auch noch ein Schnäpschen hinterher. Wirklich zu empfehlen.“

(Willi aus Friedrichshafen)

Waldhaus-Biergarten

„Der Biergarten von Waldhaus steht für mich für leckeres Bier, leckeres Essen und heimisches Ambiente. Einfach ein wunderschöner Ort zum Entspannen und Genießen.“

(Julian aus Waldhaus)



Aymühle in Stafflangen

„Die Aymühle in Stafflangen – Sie liegt an Oberschwabens ältestem Wasserbauwerk, dem Ayweiher. Hier kann man toll am See sitzen und den Schwänen beim Schwimmen zuschauen.“

(Martin aus Biberach)

Steißlinger See

„Der Steißlinger See bietet einen wunderschönen Platz für jung und alt in schöner Atompshäre direkt am See. Und unser Kioskbetreiber ist immer bei guter Laune, auch wenn es mal Stressig ist – vielen Dank an dieser Stelle dafür!“

(Robert aus Steißlingen)