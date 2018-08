Hurra, die Schule beginnt!

In einigen Schweizer Kantonen hat die Schule bereits wieder begonnen. Bei uns hingegen beginnt sie erst in ein paar Wochen. Für viele kleine Abc-Schützen rückt damit ein besonderes Ereignis näher – die Einschulung. Eines darf an diesem großen Tag natürlich auf keinen Fall fehlen: die perfekte Schulertüte. Was aber kommt rein? Hier ein paar Ideen von uns, mit denen Sie bei Ihrem Kind garantiert punkten:

ein gut gefülltes Federmäppchen

eine Malschürze

ein Turnbeutel

Namensaufkleber in verschiedenen Größen für Stifte, Hefte etc.

eine coole Brotdose

die dazu passende – vor allem aber – tropfsichere Trinkflasche

ein Freunde-Buch für Erstklässler

die erste Armbanduhr

Leucht-Tiere für den Schulranzen

einen Glücksbringer

das Wichtigste zum Schluss: Süßigkeiten. Die gibt´s mittlerweile ja auch in vielen zuckerreduzierten Varianten.

Damit die Schulertüte aber nicht aus allen Nähten platzt, empfehlen wir, große Geschenke wie Brotdosen, Trinkflaschen, Freunde-Bücher etc. am besten schon vor der Einschulung kreativ verpacken und ihrem Kind einen kleinen Gabentisch vorbereiten. Radio Seefunk wünscht allen Schulstartern einen tollen ersten Schultag!