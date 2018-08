HSG verliert – weil Ball zwischen Pfosten und Latte stecken bleibt

Die Handballer der HSG Konstanz haben den Saisonauftakt in der dritten Liga gegen TuS Fürstenfeldbruck knapp mit 24-23 verloren. Die kurioseste Szene des Spiels kam allerdings erst zum Schluss: Es gab noch einmal Freiwurf für die HSG und damit die letzte Möglichkeit zum Ausgleich. Der Schütze spielte den Ball gekonnt per Aufsetzer um die Mauer herum – drin war er am Ende aber trotzdem nicht. Statt im Winkel einzuschlagen, blieb der Ball einfach zwischen Latte und Pfosten kleben.

So eine Situation haben selbst die erfahrenen Handballexperten in unserer Redaktion noch nicht gesehen. Das Video zu der spektakulären Schlusspointe des Saisonauftakts finden Sie hier.