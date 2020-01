Ho Narro! Der Konstanzer Fastnachtsbecher

NEU – der Konstanzer Fasnachtsbecher

Praktisch und wiederverwendbar: Der neue Konstanzer Fasnachtsbecher ist in der fünften Jahreszeit immer dabei und ein echtes Schätzchen. Ab 10. Februar ist der bedruckte Mehrwegbecher für nur zwei Euro bei der Tourist-Information im Bahnhof erhältlich. Der Clou: Mit inkludiert ist ein Karabinerhaken, so dass der Becher am Gürtel, an der Tasche, am Häs etc. immer mit dabei ist.

Egal, ob in den Gassen der Niederburg, auf der Marktstätte, auf den anderen großen Plätzen, beim Schnurren oder den Partys: Dieser Becher ist robust und umweltfreundlich – ein treuer und anhänglicher Begleiter! Die Auflage ist auf 5.000 Stück limitiert.

Weitere Informationen & Ansichtsexemplare bei der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH, der Tourist-Information im Bahnhof und unter Tel. 07531 1330-32.