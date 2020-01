Ho Narro! Der Konstanzer Fasnachtsbecher

Praktisch und wiederverwendbar!

Ab 10. Februar ist der Konstanzer Fasnachtsbecher erhältlich.

Kostenpunkt: 2 Euro.

Der Clou: Mit inkludiert ist ein Karabinerhaken, so dass der Becher am Gürtel, an der Tasche, am Häs etc. immer mit dabei ist. Und die Innenstadt bleibt durch den Mehrwegbecher auch sauberer am Schmotzigen Donnerstag - top!

Doch Obacht: Die Auflage ist auf 5.000 Stück limitiert.

Weitere Informationen bei der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH, der Tourist-Information im Bahnhof und unter Tel. 07531 1330-32.

Eric Thiel vom Konstanzer Tourismus hat uns erklärt, was dahintersteckt: