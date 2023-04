Helfende Hände für Ehrenamtsprojekte gesucht

Für die Projekte „Familienpaten“ und „individuelle Lernbegleitung“ im Landkreis Konstanz sucht das Amt für Kinder, Jugend und Familie engagierte Ehrenamtliche.

Die Familienpaten und -patinnen unterstützen mit circa zwei Stunden pro Woche Familien in Überforderungs- und Belastungssituationen, indem sie bei­spielsweise Unternehmungen mit den Kindern machen. So lei­sten sie einen wichtigen Beitrag zu deren gesundem Aufwachsen.

Die Ehrenamtlichen werden dabei unter anderem durch Fahrtkostenerstat­tung, Austauschtreffen und Fortbildungen in ihrer Tätigkeit unterstützt.

Interessierte können sich für mehr Informationen per E-Mail an Kerstin.Schulz@LRAKN.de oder telefonisch an 07531 800-2071 wenden.