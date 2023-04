In Konstanz findet heute (13.04.2023) anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Badischen Revolution der sogenannte Hecker-Umzug statt. Die als Revolutionäre gekleideten Teilnehmer sind vom Hafen in Konstanz in Richtung Allensbach losgezogen, wo der Umzug endet.

Zur Zeit der Badischen Revolution, die an die Märzrevolution von 1848 anknüpft, kämpften die Revolutionäre um Friedrich Hecker für mehr Rechte und Demokratie.