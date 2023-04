Doppelt so viele Photovoltaikanlagen sind im Landkreis Lörrach im Vergleich zum Vorjahr gebaut worden. Für den Kreis Lörrach ist das ein großer Schritt in Richtung Energiewende und Klimaschutz in der Region. Der starke Zubau sei ein positives Signal für den Ausbau der erneuerbaren Energien und zeigt das gesteigerte Interesse der Bürgerinnen und Bürger an umweltfreundlichen Energiequellen.