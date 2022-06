Eine Produktionshalle ist in im Stühlinger Ortsteil Mauch im Kreis Waldshut vollständig niedergebrannt. Es haben sich mindestens zwei Mitarbeiter verletzt, weil sie sich in einer der Hallen aufgehalten haben, als der Brand ausgebrochen ist. Der Sachschaden wird auf einen Millionenbetrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.