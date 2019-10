Goldener Herbst in Konstanz mit der BSB

Herbstliche Schifffahrten laden ab Konstanz zu einzigartigen Entdeckertouren auf dem Wasser ein: Zusammen mit der BSB können Sie eine einstündige Rundfahrt machen.

Die erste Fahrt startet morgen um 13.30 Uhr im Hafen Konstanz. Für Kinder bis 15 Jahre zahlen Sie übrigens nichts.

Nachdem Sie den Bodensee in seinem besonderen herbstlichen Flair vom Wasser aus erlebt haben, können Sie dann in die Geschichte der Stadt Konstanz eintauchen: Da gibt’s die klassischen Stadtführungen oder – am Abend wenn es dann mystisch und neblig wird – z.B. auch eine Nachtwächter-Führung.

Ein wahres Erlebnis – nur zu empfehlen.

Rundfahrten auf dem Bodensee:

26.10. | 1.11. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11.2019

Weitere Infos finden Sie auf www.konstanz-info.de