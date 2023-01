Gezielterer Einsatz von Rettungssanitätern

Zürcher Rettungssanitäter und Sanitäterinnen sollen künftig in nicht lebensbedrohlichen Situationen alleine ausrücken können. Aufgrund von Fachkräftemangel soll das neue System nun getestet werden. Zwei Mitarbeitende sind bereits zu so genannten „präklinischen Fachspezialisten“ ausgebildet worden. Wären diese Spezialisten bereits im vergangenen Jahr im Einsatz gewesen, hätten 3000 bis 4000 Einsätze weniger gefahren werden können. Je nach Schwere des Falls sollen die Sanitäter dann nicht mehr in Vollbesetzung ausrücken.