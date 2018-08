An apple a day keeps the doctor away – jeder, der Regelmäßig Obst isst, weiß diesen Grundsatz zu schätzen. Nur ist das Obst-Stibitzen nicht überall erlaubt. Wer beispielsweise bei einem Obstbauern ohne Erlaubnis einen Apfel vom Baum pflückt und mitnimmt, macht sich strafbar. Wo Sie allerdings ganz legal Obst, Gemüse, Nüsse und Beeren mitnehmen können, sehen Sie hier.

Und auch Trinkwasser ist dieser Zeit natürlich so gefragt wie selten. Alle frei zugänglichen Quellen finden Sie hier.