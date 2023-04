Für die Gesundheit des Ungeborenen

Eine Pränatalsprechstunde bietet das MVZ Landkreis Lörrach in Grenzach-Wyhlen an. Die hochspezialisierte Medizinerin Dr. Cosima Fröhlich ist darüber hinaus im St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach tätig. So kann eine ganzheitliche und interdisziplinäre Versorgung für Mutter und Kind gewährleistet werden.

Vorgeburtliche Untersuchungen können Aufschluss und Sicherheit darüber geben, ob das Baby gesund ist. Für die sogenannte Pränataldiagnostik sind besondere Qualifikationen und eine spezielle Medizintechnik notwendig. Beides kann das MVZ Landkreis Lörrach am Standort Grenzach-Wyhlen seit kurzem anbieten.