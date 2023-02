Fünf Minenräumgeräte der Firma „Global Clearance Solution“ aus Stockach im Kreis Konstanz sind in der Ukraine angekommen. Die Maschinen sollen bei der Bekämpfung von Minen helfen, um vor allem die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Firma ist auf diese Art von Geräten spezialisiert. Bis zu 30cm tief können die Maschinen ins Erdreich eindringen und am Tag eine Fläche in der Größe eines Fußballfeldes räumen.