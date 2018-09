Friedrichshafen: Landshut-Projektteam nimmt Arbeit auf

Etwa ein Jahr nachdem die 1977 entführte Lufthansa-Maschine „Landshut“ in Friedrichshafen eingetroffen ist, wird nun eine neue Dauerausstellung beim Dornier-Museum vorbereitet. Die ersten beiden Mitarbeiter des Projektteams sind Barbara Wagner (als kuratorische Projektleiterin) und Jannik Pfister (wissenschaftlicher Projektleiter). Sie wollen in den kommenden Jahren die Geschichte der Entführung und den damit verbundenen Terror der RAF aufarbeiten und im zeitgeschichtlichen Kontext anschaulich vermitteln. Die Original-Boeing 737-200 C wird dazu restauriert und in das Ausstellungskonzept eingebettet. Das Projektteam widmet sich derzeit intensiv der Recherche in Archiven und wird anschließend ein wissenschaftlich fundiertes Ausstellungskonzept erarbeiten. Wann die Landshut-Ausstellung schließlich eröffnet wird, steht noch nicht fest.