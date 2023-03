Der Flughafen Memmingen und der Bodensee-Airport in Friedrichshafen starten mit ihren neuen Sommerflugplänen. Neu von Memmingen erreichbar sind die griechische Insel Korfu oder Krakau in Polen, vom Bodensee-Airport sind nun zahlreiche Reiseziele rund um das Mittelmeer möglich. Nach Corona ist der Nachholbedarf an Reisen weiterhin hoch, heißt es von den Betreibern.