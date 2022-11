Dem Flugmuseum „Flieger Flab Museum“ auf dem Flugplatz in Dübendorf im Kanton Zürich droht die Schließung. Events sind die wichtigste Einnahmequelle des Museums, ab nächstem Jahr will aber der Bund die Bewilligung für Events auf dem Gelände erteilen, was das Museum in finanzielle Engpässe bringt. Allerdings hat das zuständige Departement angekündigt, entgegenkommen zu können – inwiefern ist nicht bekannt.