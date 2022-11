Die Fährehäfen in Konstanz-Staad und Meersburg wurden zum fünften Mal von der Internationalen Wassersportgemeinschaft mit dem „Blauen Anker“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird Häfen am Bodensee verliehen, die besonders umweltbewusst geführt werden. Erstmals hatten die beiden Häfen die Auszeichnung im JAhr 2017 erhalten, als erste öffentlich gewerbliche Häfen am Bodensee.