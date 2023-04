Fähre, Katamaran und Rundfahrten starten mit Sommerfahrplan

Ab dem Wochenende gelten für die Fährschiffe zwischen Konstanz und Meersburg sowie für den Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen wieder die Sommerpläne. Auch die Bodensee-Schifffahrt bietet ab dem Wochenende wieder Rundfahrten nach dem Sommerfahrplan an.

Die Fährschiffe zwischen Konstanz und Meersburg fahren ab Samstag, 1. April 2023, wieder im Schnellkurs. Zwischen 9 und 19 Uhr fährt dann alle zwölf Minuten ein Fährschiff ab Konstanz und Meersburg ab.

Tagsüber beginnt der Schnellkurs um 9 Uhr und endet um 19 Uhr. Werktags zwischen 5.35 Uhr und 9 Uhr fahren die Fährschiffe im Viertelstundentakt ab Konstanz, genauso von 19.05 bis 20.05 Uhr. Zwischen 20.05 und 22.05 Uhr gilt der Halbstundentakt. In der Nacht zwischen 23.05 und 5.05 Uhr fährt die Fähre stündlich.

Ab dem Hafen Meersburg fahren die Fährschiffe werktags ab 6.05 Uhr im Viertelstundentakt und zwischen 9 Uhr und 19 Uhr dann ebenfalls im verdichteten Schnellkurs. Der Viertelstundentakt setzt danach wieder ab 19.05 Uhr ein. Von 20.35 Uhr bis 22.35 Uhr fährt jede halbe Stunde ein Schiff ab Meersburg, danach verkehren die Fähren im Stundentakt. Der Schnellkurs wird auch am Wochenende gefahren.

Die Katamarane Constanze, Fridolin und Ferdinand fahren ab Samstag an Sonn- und Feiertagen morgens bereits ab 8 Uhr und abends bis 19 Uhr. Die Abfahrtszeiten in den Häfen Konstanz und Friedrichshafen sind Montag bis Freitag an Werktagen stündlich von 6 Uhr bis 19 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8 Uhr bis 19 Uhr.

Die Bodenseeschifffahrt ändert ab dem 2. April ebenfalls die Fahrpläne für Rundfahrten und Rundtouren. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Bodensee-Schifffahrt.