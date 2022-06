Extra Zugverbindung an den Bodensee

Die SBB bietet ab morgen bis zum 11. September eine Direktverbindung von Lörrach an den Bodensee an. Das soll die durch das 9-Euro-Ticket stark frequentierten Strecken entlasten.

Der Extra-Zug startet samstags um 05:30 Uhr in Lörrach und fährt über Basel, Freiburg, Offenburg und Donaueschingen nach Konstanz an den Bodensee – Ankunft 10:45 Uhr. Die Rückfahrt startet sonntags kurz nach 16 Uhr in Konstanz und führt über Singen, Offenburg und Freiburg nach Lörrach – Ankunft 20:30 Uhr.

Zusätzlich dazu wird es auf der Schwarzwaldbahn zwischen Offenburg und Konstanz Samstag-Abend und Sonntag-Früh zusätzliche Fahrten geben.

Alle erwähnten Züge können von Fahrgästen mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden