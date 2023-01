Der Euro-Airport Basel-Mulhouse hat mit sieben Millionen Passagieren in 2022 eine doppelt so hohe Passagierzahl wie im Jahr 2021 verzeichnet. In diesem Jahr rechnen die Verantwortlichen mit einem weiteren Anstieg auf rund 7,5 Millionen Passagiere.

Am meisten wird nach Pristina im Kosovo geflogen, auf Platz 2 ist Englands Hauptstadt London. Marktführer am Euroairport ist die Fluglinie „easyjet“.