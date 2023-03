ETH Zürich entwickelt neuartige Super-Drohne

An der ETH Zürich ist eine neue Super-Drohne entwickelt worden. Mithilfe des Fluggeräts können Wartungsarbeiten an Windkraftanlagen oder anderen hoch gelegenen Arbeitsstellen deutlich sicherer und auch mit kleinerem Zeitaufwand durchgeführt werden.

Zum Vergleich: Ein Mensch benötigt für Wartungsarbeiten an einer Windkraftanlage etwa einen halben Tag. Die Super-Drohne schafft die selbe Arbeit in nur einer Stunde! Sie ist im Gegensatz zu anderen Drohnen wesentlich stabiler in der Flugtechnik. Außerdem kann sie sehr präzise Druck auf eine Stelle ausüben.

Nach 5 Jahren Arbeit hat man die Super-Drohne nun endlich fertiggestellt – und damit ein neues Zeitalter in der Drohnentechnologie eingeläutet

(Das Titelbild des Beitrags stellt nicht die Super-Drohne dar. Es handelt sich um ein Symbolbild.)