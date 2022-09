Erstmals werden stationäre Blitzer im Kreis Waldshut scharf gestellt. Damit sollen in Zukunft Raser geahndet werden. Die beiden Radar-Säulen befinden sich in Bad Säckingen in der Schaffhauser Straße und in der Waldshuter Straße. In erster Linie sollen die Blitzer aber potenzielle Raser präventiv abschrecken.