Am heutigen Montag beginnt in Eriskirch im Bodenseekreis die erste Vesperkirche. Gäste bekommen für wenig Geld ein warmes Mittagessen, Kaffee und Kuchen, ein kulturelles Rahmenprogramm und Serviceleistungen. Die Vesperkirche wird in der Irishalle in Eriskirch eingerichtet und sie wird von allen evangelischen, katholischen und neuapostolischen Kirchengemeinden veranstaltet. Damit soll die Solidarität von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gefördert werden. Bis Samstag ist die Vesperkirche in Eriskirch offen.