Entertainer Jörg Knör am Samstag, 8.9.18 um 20 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen

Er ist Kanzlerin Merkel, Alt-Kanzler Schmidt, Rocklegende Udo Lindenberg, Mode-Zar Karl Lagerfeld, Bohlen, Bruce, Boris UND: Er ist einer der letzten echten deutschen Entertainer! Jörg Knör ist seit 40 Jahren im Showbizz unterwegs – das neue Programm des Bambi-Preisträgers heißt „FILOU! Mit Show durchs Leben“ und führt den gebürtigen Wuppertaler am Samstag zu uns in die Heimat. Erleben Sie Jörg Knör, das Urgestein der Parodisten am Samstag, 8. September 2018 LIVE ab 20 Uhr in der Alten Fabrik in Uhldingen-Mühlhofen.