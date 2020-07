Eis, Eis, Baby!

Ist die Schlange vor der Eisdiele wieder zu lang? Dann machen Sie ihr Eis doch einfach selbst!

Und so gehts:

Milcheis

2 Bananen

150 g griechischer Joghurt (pur)

Zucker oder Vanillezucker

Die Bananen einfrieren und in den griechischen Joghurt geben. Zucker dazugeben, anschließend pürieren und in einer Schüssel servieren. Einfach und lecker!

Fruchteis

150 g Zucker

30 g Traubenzucker

1 g Johannisbrotkernmehl

40 ml Zitronensaft

350 g Obst (zum Beispiel Beerenmix)

Die Zutaten in eine Schüssel geben, etwas Wasser dazu und pürieren. Anschließend in die Gefriere und jede halbe Stunde mit Schneebesen umrühren. Das Eis vor dem Essen für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen.