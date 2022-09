Die Einrichtung einer Fußgängerzone in der Weiler Innenstadt wurde auf das Frühjahr 2023 verschoben. Grund für die Verschiebung ist unter anderem Kritik der anliegenden Einzelhändler, sowie eine bessere Planbarkeit der Zone. Am Grundsatzbeschluss zur Fußgängerzone werde nicht gerüttelt. Dieser bleibe bestehen, so Bürgermeister Martin Gruner.