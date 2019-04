Ei ei ei…

Warum verstecken wir an Ostern eigentlich Eier?

Und warum malen wir sie bunt an?

Und wie viele Eier dürfen wir am Tag verdrücken?

Und was sind so die Oster-Deko-Trends 2019?

Das alles klären wir in dieser Woche, immer morgens zwischen 6 und 10 Uhr bei Marc Moßbrugger und Sarah.