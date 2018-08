Die Finanzstaatssekretärin auf der Festungsruine

Die baden-württembergische Finanzstaatssekretärin Gisela Splett hat die Festungsruine und die Domäne Hohentwiel besucht. „Der Hohentwiel ist mit seiner historisch bedeutenden Festungsruine und ihrer herausragenden Lage zugleich berühmte Landmarke und Aussichtspunkt, geschichtsträchtiger Ort und Naturschönheit“, sagte die Staatssekretärin. Die besondere Geschichte und die beeindruckende Natur würden den Hohentwiel zu einer Perle unter den Monumenten des Landes machen, so Splett.

Die zur Staatsdomäne Hohentwiel gehörenden Flächen bieten Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Die Staatsdomäne liegt im Naturschutz-, Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. Die Bewirtschaftung und Pflege der Fläche erfolgt nach den Vorgaben der Naturschutzverwaltung durch eine Beweidung mit Schafen. „Der Hohentwiel ist ein beliebtes Ausflugsziel und ein bedeutendes Naturschutzgebiet. Wir wissen, dass wir diese besonderen Orte erhalten und sichern müssen. Denn für die nachfolgenden Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder, pflegen wir unser Natur- und Kulturerbe“, betonte Splett.

Damit die Burgruine erhalten werden kann, investiert das Land in drei Bauabschnitten seit 2010 bis voraussichtlich 2022 rund 3 Millionen Euro. Unter anderem werden an den Ruinenmauern der Bewuchs entfernt, Ausbrüche gesichert und Fehlstellen ergänzt.

Im Bild: Die beiden Staatssekretärinnen Gisela Splett und Friedlinde Gurr-Hirsch (zweite und dritte von links) mit den Pächtern der Domäne Hubertus Both, Michael Thonnet und Hanne Pföst.