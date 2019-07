Die 3 schönsten Rad-Touren in unserer Heimat

Der Sommer macht diese Woche eine kleine Verschnaufpause – ideale Voraussetzungen für eine kleine Radtour.

Wir haben die drei schönsten rausgesucht:

Oberes Donautal

Vom Sängersteg in Tuttlingen geht`s vorbei an der Donauversickerung über Immendingen und an der anderen Donauseite wieder zurück nach Tuttlingen. Das Ganze dauert etwa anderthalb Stunden und zurück legt man etwa 23 Kilometer.

Allgäu

Von Oberstaufen durch das Konstanzer Tal zum großen Alpsee. Von da geht’s weiter nach Immenstadt bis auf etwa 1.100 Meter. Von da hat man übrigens eine super Sicht auf`s Tal bevor`s dann wieder bergab nach Oberstaufen geht. Da sind so um die 50 Kilometer – dauern tut das Ganze etwa vier Stunden.

Rheinradweg

Von Schaffhausen nach Waldshut durch Küssaberg und Kadelburg. Kurz vor Schluss kommt man nach Waldshut. Wer`s bequemer haben will kann von dort aus mit der Bahn zurück nach Schaffhausen fahren. Dauer der Tour etwa 4-5 Stunden.