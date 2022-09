Feierlich enthüllt wird heute das neue Kirchenfenster in der Jakobuskirche in Rümmingen bei Lörrach. Das 180 Kilo schwere Kunstwerk wurde von Designer Harald Glööckler entworfen und soll um 17 Uhr in der neu sanierten Kirche enthüllt werden. Harald Glööckler selbst wird auch vor Ort sein.