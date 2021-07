Der Siegel-Check

Das Energielabel

Wer sich in letzter Zeit eine neue Waschmaschine oder einen neuen Kühlschrank zugelegt hat, dem sind sicherlich die erneuerten Energielabels aufgefallen! Statt A plus plus plus plus, gibt’s jetzt nur noch Geräte der Klassen A bis G… da kommt natürlich schnell mal Verwirrung auf! Wir haben deshalb mit jemandem gesprochen, der sich auskennt:

Michael Maucher, Energieberater bei der Energieagentur Ravensburg erklärt, was es mit den neuen Labels auf sich hat: