Der App-Check

Die App braucht übrigens unterwegs kein mobiles Internet. Nur die Standort-Dienste müssen aktiviert sein, damit alles richtig funktioniert.

Also, wenn Sie das nächste Mal nach Lindau kommen und sich mal anders in der Stadt umschauen möchten, am besten einfach vorher die App für den Lindauer Wissenspfad runterladen und die vielen Stationen und Preisträger in Lindau entdecken.