„Deine Freunde“ bei den Winterthurer Musikfestwochen

Rap, Rap, Rappelkiste. Deine Freunde, die coolste Kinderband der Welt, ist froh, dass sie sich nicht mehr ausschliesslich selbst so betitelt. Rapper Florian Sump (ehemals Schlagzeuger von Echt), DJ Markus Pauli (Live-DJ von Fettes Brot) und Sänger Lukas Nimscheck (ehemals Moderator des Tigerentenclub) haben in Sachen Kindermusik die Szene aufgerüttelt und lernen heute in jeder Nach-Konzert-Autogrammstunde so ziemlich jede noch so einzigartige Schreibweise von Kindernamen. In ihren Songs geht es um Mut, Freundschaft, Wachsen, Angst, Nachtisch und Deine Mudder, aufbereitet mit lupenreinem Elektropop, wabernden Synthies und knackigen Beatgerüsten. Musik mit Köpfchen für alle Schwestern, Bro’s, Mamas, Papis, Grossmuetis und Opis. Waren die nicht schon mal an den Musikfestwochen? Stimmt. Es gibt drum ein paar Sachen, die sind zu gut, um sie nicht zu wiederholen.

Deine Freunde aus Hamburg spielen am Mittwoch, 15. August um 15.30 Uhr in der Steinberggasse (Hauptbühne) in Winterthur im Rahmen der Winterthurer Musikfestwochen. Die Winterthurer sind mit ihrem jährlichen Festival in der Innenstadt nicht nur beliebt, gut besucht und musikalisch hochkarätig bestückt – sondern werden mit jeder Menge Gratis-Konzerte immer wieder gerne lobend erwähnt. Da macht das Feiern Spass 🙂