Das neue Radio Seefunk am Morgen – mit Marc und Sarah

Alles neu macht … der September: Mehr Abwechslung und mehr Musik mit dem Besten aus 4 Jahrzehnten!

Während Sie den hoffentlich schönsten Sommer Ihres Lebens hatten, haben wir unser komplettes Programm umgekrempelt und möchten Sie mit allerhand Neuem überraschen.

An erster Stelle steht die Musik, und die haben wir für Sie enorm verbessert: 80er, 90er, 2000er, 70er, Rock, Balladen, Pop – all das ergibt: Mehr Musik und mehr Abwechslung mit dem besten aus 4 Jahrzehnten. Noch mehr Songs, Abwechslung XXL! Damit Ihrem Radio nie langweilig wird und Sie gut in den Tag kommen! Das ist Das neue Radio Seefunk am Morgen.

Und Marc Moßbrugger hat Zuwachs im Studio bekommen: Ab sofort wird er von Sarah, der sonnigsten Stimme der Region unterstützt und begleitet Sie durch Ihren Morgen – wo auch immer Sie uns hören. Ab sofort sind die beiden Garantin und Garant für die meisten Nachrichten aus der Region, nämlich alle 30 Minuten, das Wetter, den zuverlässigsten Verkehrsreport für Deutschland und die Schweiz sowie die neuesten Blitzer. Zusammen mit unserem Comedy-Hit „Ungefragt Nachgefragt“ sowie der beliebten „Hit-History“ und – ganz neu – den „1000 Highlights unserer Heimat“ freuen wir uns auf den besten Start in den Tag.

Also: Jeden Morgen Reinhören!