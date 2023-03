Curling Schweizermeisterschaft 2023

In St. Gallen findet ab dem heutigen 1. bis zum 5. März 2023 die Curling Elite Mixed Doubles Schweizermeisterschaft statt. Zehn Teams kämpfen im Eissportzentrum Lerchenfeld um den begehrten nationalen Titel sowie um die Teilnahme an der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Südkorea.

Nachdem vor zehn Tagen in Genf die Schweizermeister im 4er-Curling gekürt wurden, steht diese Woche die Entscheidung in der Mixed Doubles Konkurrenz an. Unter den insgesamt zehn teilnehmenden Equipen sind unter anderem die Titelverteidiger aus Aarau mit Alina Pätz und Sven Michel, die letztjährigen Finalisten vom CC Solothurn Regio mit Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller sowie die Mixed Doubles Spezialisten aus Zug (Rupp/Wunderlin) und Glarus (Perret/Rios).

Nach der Round Robin treten die vier bestplatzierten Teams in den Page-Playoffs gegeneinander an. Dabei trifft das Erstplatzierte Team auf das Zweitplatzierte Team. Der Sieger der Partie qualifiziert sich direkt für das Final, wobei der Verlierer ein Halbfinal gegen das Gewinner-Duo der zweiten Playoff-Paarung (3 vs 4) bestreitet. Das Verliererteam dieser Partie steht wiederum im Spiel um Bronze. Das Final findet am Sonntag, 5. März 2023 um 14:00 Uhr statt. Das Siegerteam ist nicht nur Schweizermeister, sondern vertritt die Schweiz an der Mixed Doubles Weltmeisterschaft 2023. Diese wird vom 22. bis 29. April 2023 in Gangneung, Südkorea, ausgerichtet.